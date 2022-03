Włochy: Skonfiskowano majątki rosyjskich oligarchów o wartości prawie 1 mld euro

Prawie miliard euro wynosi wartość majątku rosyjskich oligarchów skonfiskowanego dotąd we Włoszech przez Gwardię Finansową w związku z objęciem ich sankcjami UE- podaje tygodnik „Panorama”. Rosjanie mają nie tylko jachty i wille, ale także winnice, hotele, plaże, udziały w wielkich firmach.

Duża część gospodarki związanej z dobrami luksusowymi we Włoszech utrzymuje się z pieniędzy oligarchów, którzy zainwestowali je w tym kraju i w nim je również wydają - zauważa tygodnik.

Dodaje, że upodobali oni sobie między innymi Sardynię. To tam znajdują się skonfiskowane w tych dniach wille miliardera, przyjaciela prezydenta Władimira Putina- Aliszera Usmanowa, w tym ogromna posiadłość warta 17 milionów euro. Wcześniej otrzymał honorowe obywatelstwo miejscowości Arzachena na wyspie.

Rosyjscy miliarderzy- wymienia pismo- mają majątki w Toskanii, na wzgórzach w Wenecji Euganejskiej, gdzie produkuje się Prosecco, w górskim kurorcie Cortina d'Ampezzo. To jeden wielki labirynt, który teraz rozpracowuje włoska policja finansowa ustalając, co jeszcze należy do objętych sankcjami "magnatów" biznesu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka