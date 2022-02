Włochy: Skonfiskowano ponad milion maseczek z Chin

Ponad milion maseczek Ffp2 pochodzących z Chin skonfiskowano w czwartek we Włoszech. Nie spełniają one europejskich norm bezpieczeństwa, gdyż niewystarczająco filtrują powietrze - poinformowała Gwardia Finansowa po operacji, której nadano kryptonim "Kolorowa maska".

Transport z Chin został sprowadzony do Włoch przez firmę z okolic Ankony w regionie Marche. Rozesłała ona maseczki do punktów sprzedaży w różnych częściach kraju; między innymi do Rzymu i Mediolanu, gdzie również zostały skonfiskowane.

Poziom ich filtrowania wynosi 30 procent zamiast 98 procent. Maseczki te są mniej skuteczne niż zwykłe chirurgiczne - wyjaśnili funkcjonariusze Gwardii Finansowej.

Ministerstwo Zdrowia podało, że minionej doby zarejestrowano prawie 58 tysięcy zakażeń koronawirusem w 538 tysiącach testów. To kolejny dzień spadku liczby przypadków. Zmarło 320 osób, w tym 55 w poprzednich dniach - ogłosiło Ministerstwo Zdrowia, aktualizując dane.

O prawie 600 zmniejszyła się jednego dnia liczba pacjentów w szpitalach.

Obecnie zakażonych jest mniej niż 1,5 miliona osób.

Od 10 marca w kinach, teatrach i salach koncertowych, dyskotekach oraz w lokalach rozrywkowych możliwa będzie ponownie konsumpcja jedzenia i napojów - zapowiedział wiceminister zdrowia Andrea Costa. Zakaz ten wprowadzono w grudniu wraz z szerzeniem się wariantu Omikron.

Z Rzymu Sylwia Wysocka