Włochy: Skrupulatne kontrole wśród uczestników grzybobrania i konfiskata zbiorów

100 kilogramów borowików i innych grzybów odebrali grzybiarzom funkcjonariusze Straży Leśnej w rejonie Parmy na północy Włoch. W ten sposób ukarali ich za naruszenie precyzyjnych przepisów regulujących zbieranie grzybów w tym kraju.

Strażnicy wymierzyli w ciągu kilku dni trzydzieści kar w wysokości po 100 euro- podały miejscowe media informując o masowych kontrolach w bogatych w grzyby lasach w regionie Emilia-Romania.

Najwięcej grzywien dotyczy zbierania grzybów bez posiadania zgody, co jest we Włoszech wymagane. Taki abonament należy wykupić i stosować się do zawartych w nim warunków.

Ponadto ukarano tych, którzy zebrali więcej grzybów niż mogli na mocy wykupionego upoważnienia lub robili to w dniach, gdy jest to zabronione.

Straż Leśna do tego stopnia skrupulatnie kontroluje uczestników grzybobrania, że wymierza też kary za to, że nie oczyścili grzybów w chwili ich zbioru oraz za brak odpowiednich pojemników do ich transportu.

Przepisy przewidują oprócz kar finansowych także konfiskatę zbiorów.

Zgoda na grzybobranie przez 7 dni kosztuje 40 euro. Można też wykupić za 100 euro abonament ważny przez cały rok.

Z Rzymu Sylwia Wysocka