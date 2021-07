Włochy: Śladami Dantego - podróż historycznym pociągiem z Florencji do Rawenny

Podróż przez najpiękniejsze strony Toskanii i Emilii-Romanii historycznym pociągiem z Florencji do Rawenny to kolejna inicjatywa władz tych włoskich regionów w roku obchodów 700-lecia śmierci Dantego.

W sobotę odbyła się inauguracyjna podróż pociągiem z początku XX wieku z miasta, gdzie urodził się autor "Boskiej komedii" do Rawenny, gdzie zmarł i został pochowany.

Zabytkowy skład pokonuje trasę długości 136 km, zatrzymując się w malowniczych, historycznych miejscowościach Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella i Faenza, a więc na terenach, z którymi związane było burzliwe życie Dantego, zmuszonego do wygnania z jego rodzinnej Florencji z powodów politycznych.

Pociąg będzie kursował między miastami w obu regionach w weekendy do października. To jedna z największych atrakcji turystycznych tegorocznego sezonu letniego, skierowana także do zagranicznych turystów-miłośników Dantego.

W pociągu każdy pasażer otrzymuje wyjątkową pamiątkę: miniaturowe wydanie "Boskiej komedii".

Dante Alighieri swoją genialną wyobraźnią i wizjonerstwem fascynuje Włochów od pokoleń i to wszystkie klasy społeczne - podkreślali organizatorzy podróży. Zwrócili uwagę na to, że kolejne pokolenia Włochów uczyły się pieśni z jego arcydzieła na pamięć, kultywując tradycję ich ustnego przekazywania.

W Rawennie od maja br. otwarte jest nowoczesne muzeum Dantego, w którym zwiedzający w sugestywnej scenerii odbywają wirtualną podróż inspirowaną "Boską komedią". Tysiące turystów z Włoch i zagranicy odwiedzają też grobowiec ojca literatury włoskiej.

Z Rawenny Sylwia Wysocka