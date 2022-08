Włochy: Śledztwo w sprawie zaciągnięcia się do korpusu ochotników walczących z Rosjanami na Ukrainie

Pierwszy Włoch został objęty śledztwem w sprawie zaciągnięcia się do korpusu ochotników walczących na Ukrainie przeciwko rosyjskim wojskom - podały w środę włoskie media. To 19-letni mieszkaniec Genui, przedstawiony jako sympatyk środowiska skrajnej prawicy.

Zarzut wstąpienia do Legionu Międzynarodowego postawił młodemu Włochowi prokurator z genueńskiego oddziału prokuratury do walki z mafią i terroryzmem. Mężczyźnie grozi od 2 do 7 lat więzienia.

Agencja Ansa wyjaśnia, że śledztwo prokuratury zostało wszczęte po wypowiedzi, jakiej mieszkaniec Genui Kevin Chiappalone udzielił tygodnikowi "Panorama", gdzie zapowiedział zamiar udziału w obronie Ukrainy. Jak wyjaśnił, decyzję tę podjął po tym, gdy prezydent Rosji Władimir Putin mówił o planach "denazyfikacji Ukrainy".

Według agencji Włoch bez żadnego doświadczenia wojskowego i umiejętności posługiwania się bronią wyjechał z kraju w maju i prawdopodobnie dostał się na Ukrainę przez polską granicę. Po szkoleniu obecnie przebywa najpewniej w Donbasie.

Jest on jedyną osobą objętą dochodzeniem, ale śledczy sprawdzają, czy włoskich ochotników jest więcej i czy działa sieć, która ich rekrutuje.

Na początku wojny na Ukrainie, zaatakowanej przez Rosję 24 lutego, władze Włoch przestrzegały swoich obywateli przed udaniem się na front i przypominały, że grozi za to kara więzienia. Media informowały, że na front udała się między innymi 23-letnia Włoszka, która wcześniej służyła w siłach powietrznych.