Włochy: "Solidarność wczoraj i dziś" - sympozjum w ambasadzie RP w Rzymie

„Solidarność wczoraj i dziś” - to tytuł sympozjum zorganizowanego w środę przez ambasadę RP we Włoszech. Spotkanie w polskiej placówce w Rzymie było transmitowane w internecie.

Ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders, witając gości za pośrednictwem łącza internetowego, zwróciła uwagę na wzajemną solidarność w relacjach polsko-włoskich. Jak zaznaczyła, wcześniej Włosi pomagali Polakom w trudnych chwilach, a ostatnio, w ciężkim kryzysie związanym z epidemią koronawirusa, na wiosnę polscy lekarze udzielili wsparcia w szpitalu w Brescii w Lombardii.

Były włoski eurodeputowany, były senator i dziennikarz Jaś Gawroński wspominał swą obecność jako wysłannika telewizji RAI w Stoczni Gdańskiej w chwili narodzin NSZZ "Solidarność" w 1980 roku. Mówił, że zapamiętał z tamtych dni przede wszystkim Lecha Wałęsę mówiącego przez głośnik oraz wielkie wizerunki Jana Pawła II i Matki Bożej Częstochowskiej na bramie stoczni, a także kolejkę robotników do spowiedzi.

Emerytowany włoski polityk i dziennikarz, były rzecznik pierwszego rządu Silvio Berlusconiego położył nacisk na ogromny wpływ polskiego papieża na narodziny "Solidarności" i demokratyczne przemiany w Polsce. Jednocześnie zaznaczył, że nigdy podczas rozmów z Janem Pawłem II nie usłyszał od niego złego słowa na temat generała Wojciecha Jaruzelskiego. Gawroński podkreślił, że papież miał "dobre relacje" z generałem, o czym - jak ocenił - świadczy to, że przyjmował go potem w Watykanie już nie jako przywódcę, a zwykłego obywatela.

O licznych inicjatywach pomocy dla Polaków w czasie stanu wojennego opowiadała siostra włoskiego polityka, działaczka społeczna Wanda Gawrońska.

Historyk Massimiliano Signifredi, znawca dziejów Polski, zwrócił uwagę na to, że właśnie w środę mija 40 lat od chwili, gdy pułkownik Tadeusz Malicki z Komitetu Obrony Kraju w PRL sporządził notatkę urzędową zawierającą analizę przepisów prawnych w kontekście możliwości wprowadzenia stanu wojennego. Jak dodał, od tamtego momentu, czyli od 7 października 1980 roku, sformułowanie to zaczęło krążyć i można je odnaleźć w dokumentach jako "plan W", czyli - jak zaznaczył włoski historyk - zapowiedź końca tego, co nazwano "karnawałem +Solidarności+".

W spotkaniu uczestniczył także były minister spraw zagranicznych Włoch Giulio Terzi di Sant'Agata, który przypomniał między innymi historyczne więzi pomocy i przyjaźni między obu krajami i narodami.

Do Rzymu przyjechał też na debatę Paweł Kukiz-Szczuciński z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), który wiosną br. uczestniczył w wojskowo-cywilnej misji w Lombardii, regionie dotkniętym ciężkim kryzysem na tle epidemii koronawirusa. Polską pomoc dla włoskich lekarzy w szpitalu w Brescii przedstawiono jako szczególnie sugestywny przykład solidarności w obecnych czasach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka