Włochy: Sondaż: 73 proc. obywateli popiera nowe restrykcje w związku z pandemią Covid-19

Prawie trzy czwarte Włochów popiera zaostrzenie przez rząd zasad reżimu sanitarnego w związku z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem - wynika z sondażu, którego rezultaty zaprezentowano w czwartek. Jest wśród nich więcej kobiet niż mężczyzn - odnotowano.

Zakaz wszelkich zabaw w lokalach i na otwartej przestrzeni, ograniczenie do 30 liczby uczestników ceremonii cywilnych i religijnych, wymóg zamknięcia restauracji o północy, a od godz. 21 obsługi tylko przy stolikach - to niektóre z przepisów z nowego dekretu rządu Giuseppe Contego, obowiązującego od środy do połowy listopada.

Ponadto rząd zalecił, aby w domach nie przyjmować więcej niż sześć osób; to jedynie rekomendacja, a nie przepis, który będzie egzekwowany.

Sondaż dla agencji prasowej Adnkronos wskazuje, że 73 procent Włochów popiera nowe obostrzenia. W analizie ankiety zwraca się uwagę na to, że decyzje Rady Ministrów pochwalają także ludzie młodzi, których w największym stopniu dotykają restrykcje w sektorze gastronomicznym i rozrywkowym.

Blisko jedna czwarta ankietowanych Włochów nie popiera nowych obostrzeń.