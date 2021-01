Włochy: Sondaż: 80 proc. pracowników szkół chce się jak najszybciej zaszczepić

80 procent nauczycieli i pozostałych pracowników szkół we Włoszech chciałoby jak najszybciej zaszczepić się przeciwko koronawirusowi - te wyniki sondażu opublikowano przed zapowiedzianym na 7 stycznia otwarciem szkół.

Rezultaty ankiety zostały zaprezentowane na internetowym portalu pracowników oświaty. Uczestniczyło w niej ponad 10 tysięcy osób zatrudnionych w szkolnictwie.

Nie chce zaszczepić się około 13 procent pytanych. 6 procent nauczycieli, pracowników szkolnej administracji i woźnych jest niezdecydowanych.

Wszystkie związki zawodowe pracowników szkolnictwa zaapelowały pod koniec roku do ministerstwa zdrowia o preferencyjny dostęp do szczepionek dla nich. Argumentują, że nie powinni oni miesiącami czekać na swoją kolej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia Roberto Speranzy do szkół wrócą od 7 stycznia nie tylko uczniowie szkół podstawowych po świątecznych feriach, ale także gimnazjaliści i licealiści, którzy w ostatnich tygodniach uczyli się zdalnie. W pierwszym tygodniu nauki, do 15 stycznia uczniowie szkół średnich połowę lekcji będą mieli w klasach, a od następnego - 75 procent.

Do tej pory we Włoszech zaszczepiono około 67 tysięcy osób; to pracownicy służby zdrowia oraz seniorzy z domów opieki.

Z Rzymu Sylwia Wysocka