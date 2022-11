Włochy: Sondaż: prawie 90 proc. obywateli za wprowadzeniem edukacji finansowej do szkół

Prawie 90 procent Włochów opowiada się za wprowadzeniem do szkół edukacji finansowej - wynika z przeprowadzonego sondażu. Jego uczestnicy wyrazili przekonanie, że znajomość tych kwestii jest bardzo ważna w obecnych, niepewnych czasach.

W ciągu roku odsetek zwolenników wprowadzenia przedmiotu: finanse do szkół wzrósł z ponad 86 do 89 procent- podkreślono w raporcie, zredagowanym na podstawie sondażu przez komitet do spraw edukacji finansowej przy włoskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy (CONSOB).

Prawie 80 procent uczestników sondażu Instytutu badania opinii Doxa poparło nauczanie finansów również w miejscu pracy.

Za pozytywny wynik badania uznano to, że ponad dwie trzecie obywateli (67 procent) deklaruje, że wie, jaki jest wpływ inflacji na siłę nabywczą pieniądza.

W tegorocznym raporcie zaznacza się, że wprawdzie poprawił się stan wiedzy Włochów w kwestiach finansów, to jednak jest jeszcze wiele do zrobienia.

Za niski uznaje się odsetek osób z wyższym poziomem wiedzy finansowej; to 44 procent. Wśród młodych ludzi jest to zaledwie 30 procent, a to oznacza- jak ostrzegają eksperci- że z powodu nieznajomości tych kwestii są bardziej narażeni na ryzyko dokonywania ryzykownych inwestycji.

Szefowa komitetu do spraw edukacji finansowej Annamaria Lusardi oświadczyła, że nie wystarczają już fragmentaryczne inicjatywy , ale konieczne jest opracowanie szerokich programów nauczania dotyczącego finansów, ubezpieczeń, systemu zabezpieczeń społecznych.

"Zacznijmy od młodzieży i róbmy to szybko"- stwierdziła.

Z Rzymu Sylwia Wysocka