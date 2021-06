Włochy: Spadek liczby wykonywanych testów na koronawirusa

We Włoszech stabilna do maja liczba osób badanych tygodniowo na obecność Sars-CoV-2 spadła w ostatnich trzech tygodniach o jedną trzecią - podała w czwartek medyczna fundacja Gimbe, prowadząca monitoring epidemii. Powodem według niej jest łagodzenie restrykcji.

Obecnie tygodniowo bada się około 439 tysięcy osób, podczas gdy na początku maja było ich ponad 660 tysięcy - wskazano w raporcie z ostatnich siedmiu dni. To spadek o 33 procent.

"Niestety kryteria wejścia regionu do białej strefy, wprowadzone w dekrecie rządowym, zniechęcają ich władze do wzmocnienia testowania i przywrócenia identyfikacji kontaktów osób zakażonych i to w momencie, gdy liczba zakażeń pozwoliłaby na użycie tego narzędzia, które nigdy odpowiednio nie było stosowane" - ocenił prezes fundacji medycznej Lino Cartabellotta.

Obecnie białymi strefami minimalnych restrykcji są trzy regiony: Sardynia, Friuli-Wenecja Julijska i Molise. Wkrótce mają dołączyć do nich następne, w tym - stołeczne Lacjum. Kryterium uzyskania takiego statusu jest liczba zakażeń utrzymująca się poniżej 50 na 100 tysięcy mieszkańców przez trzy tygodnie z rzędu.

Sytuacja epidemiczna we Włoszech stale się poprawia.