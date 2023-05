Włochy: Spadła liczba osób ewakuowanych z powodu powodzi; ponad 2 tysiące wróciło do domu

Do około 20 tysięcy spadła liczba osób ewakuowanych we włoskim regionie Emilia-Romania z powodu powodzi - poinformowały w czwartek miejscowe władze. W ciągu ostatniej doby do swoich domów wróciło około 3 tysięcy mieszkańców.

Najwięcej osób wróciło do domów w prowincji Rawenna, gdzie liczba ewakuowanych spadła z około 17 do 14 tysięcy.

Obecnie w regionie zamkniętych całkowicie lub częściowo jest 714 dróg, w tym ponad 450 jest zupełnie nieprzejezdnych. Największe problemy w ruchu drogowym są w rejonie miast Forli i Cesena oraz Rawenna.

Zanotowano do tej pory 376 lawin błotnych i osuwisk ziemi.

Bilans powodzi to 16 ofiar śmiertelnych i co najmniej 7 miliardów euro strat.

Burmistrz stolicy regionu Bolonii, Matteo Lepore, poinformował, że w mieście tym i okolicach straty szacuje się na około 200 milionów euro. "Z dnia na dzień suma ta wzrasta o następne miliony euro" - dodał.

Na tereny powodziowe przybyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, której towarzyszy premier Włoch Giorgia Meloni.

Z Forli Sylwia Wysocka