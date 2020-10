Włochy: Specjalista: sytuacja w Mediolanie jest krytyczna, mamy mało czasu

Sytuacja w Mediolanie jest krytyczna z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, jest mało czasu, by odwrócić tendencję - ocenił w środę specjalista chorób zakaźnych profesor Massimo Galli ze szpitala w tym mieście. Jego zdaniem trzeba działać natychmiast.

"Presja na szpitale rośnie szybko i trzeba bardzo uważać. Sytuacja w Mediolanie jest krytyczna. Mamy mało czasu, by interweniować i odwrócić tendencję" - powiedział cytowany przez Ansę włoski lekarz zatrudniony na oddziale chorób zakaźnych.

Ekspert ze szpitala Sacco w stolicy Lombardii ocenił, że zostało 15 dni, by wprowadzić w życie wszystkie niezbędne kroki w ramach walki z silnym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem.

"To trzeba zrobić natychmiast" - dodał.

Profesor Galli wyraził opinię, że należy rozważyć powrót do pracy zdalnej na dużą skalę, a także częściowe przywrócenie nauki online w szkołach średnich.

Według niego zwłaszcza w Mediolanie sytuacja epidemiologiczna jest "niepokojąca".

"W minionych miesiącach wielu mediolańczyków podróżowało, niektórzy się zakazili, a teraz wirus krąży w mieście. Powtarzam: trzeba bardzo uważać i szybko działać" - zaznaczył.

We wtorek we Włoszech zanotowano rekordowo wysoką liczbę nowych zakażeń koronawirusem w ostatnich miesiącach: ok. 5900.