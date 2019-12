Włochy: Spokojna emerytura dla psów, które służyły w wojsku

Spokojna emerytura czeka we Włoszech psy służące w wojsku. Przepisy, które zapewnią im bezpłatną opiekę weterynaryjną po zakończeniu służby, przygotował rząd.

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem opiekunowie psów, które z powodu wieku zakończyły pobyt w jednostkach wojskowych, będą mieli prawo do bezpłatnych wizyt z nimi u weterynarza. Zazwyczaj takimi czworonogami zajmują się potem dalej ich dotychczasowi przewodnicy z wojska zabierając je do swoich domów, gdyż przez lata nawiązuje się między nimi specjalna więź.

Jak wyjaśniono, te nowe przepisy zostały przygotowane w reakcji na prośby kierowane do włoskiego ministerstwa obrony. Autorzy tych apeli podkreślali, że psy te zasługują na "godność na emeryturze".

Krok ten ma być bodźcem zachęcającym do otoczenia dalszą opieką wojskowych psów, by mogły znaleźć dla siebie dom. Obecne są one między innymi w jednostkach antyterrorystycznych w różnych formacjach sił zbrojnych i karabinierów. Niektóre z nich są po wyjątkowo trudnej służbie w Afganistanie.