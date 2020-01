Włochy: Stan pogotowia w więzieniach z powodu napięcia międzynarodowego

W więzieniach we Włoszech wprowadzono stan pogotowia w związku z zagrożeniem terrorystycznym. Decyzję tę podjął w środę szef krajowej służby więziennej, a ma ona związek z napięciem międzynarodowym po zabiciu przez USA irańskiego generała Kasema Sulejmaniego.

We włoskich zakładach karnych osadzeni są m.in. dżihadyści oraz inne osoby skazane za wspieranie terroryzmu i to z powodu ich obecności szef więziennictwa Francesco Basentini nakazał podniesienie środków bezpieczeństwa. List w tej sprawie wystosował do dyrektorów więzień w kraju.

W minionych latach w raportach ogłaszanych przez włoskie służby podkreślano, że konieczna jest szczególna czujność w więzieniach, gdzie notuje się zjawisko radykalizacji wśród osadzonych tam imigrantów, również tych skazanych za pospolite przestępstwa.