Włochy: Sto osób stojących w łańcuchu załadowało 4 tys. paczek dla Ukrainy

Łańcuch stu osób dla Ukrainy uformował się w nocy w Mediolanie koło tamtejszej cerkwi. Wszyscy z rąk do rąk podawali sobie cztery tysiące paczek z darami, które ładowano ze świątyni do tira. Ciężarówka z pomocą wyruszyła do Odessy - podała włoska agencja Agi.

W akcji ładowania kartonów uczestniczyli przede wszystkim młodzi ludzie, co odnotował prawosławny arcybiskup Avondios Bica.

"To uczestnicy mediolańskich nocnych imprez, którzy porzucili szalone życie, by stać się jednym sercem. Tego powinien bać się Putin"- stwierdził duchowny, cytowany przez Agi.

W cerkwi Świętego Mikołaja w stolicy Lombardii nie odbywały się w ostatnich dniach nabożeństwa, bo wierni nie mogli do niej wejść; niemal cała była wypełniona paczkami z żywnością, środkami higienicznymi, odzieżą, a także z lekarstwami.

"Kiedy zobaczyłem te wszystkie dary, pomyślałem: oto jest prawdziwy kościół, nieważne, że w środku nie można się modlić"- zaznaczył pochodzący z Rumunii arcybiskup Bica. Powiedział też, że od swych rozmówców na Ukrainie dowiedział się, jak trudna sytuacja panuje w tamtejszych szpitalach z powodu braku lekarstw.

"Są nadal pełne pacjentów z powodu pandemii, a teraz dołączyli jeszcze ranni na wojnie" - podkreślił.

Z Rzymu Sylwia Wysocka