Włochy: Surowe kary dla medyków z Apulii, którzy nie chcieli się zaszczepić

Wstrzymanie wypłaty pensji i zawieszenie w obowiązkach w pracy do końca roku - taką karę wymierzył oddział służby zdrowia w Brindisi w Apulii na południu Włoch pięciu osobom z personelu medycznego za odmowę zaszczepienia się przeciwko Covid-19.

Wszyscy zostali ukarani po wielokrotnych monitach i apelach o zaszczepienie oraz prośbach o uzasadnienie odmowy, które zostały przez nich zlekceważone - podał dziennik "Corriere della Sera".

We Włoszech nie ma obowiązku przyjęcia preparatu przez personel medyczny. Zaszczepiła się zdecydowana większość pracowników służby zdrowia.

Wymierzenie kary w Brindisi to finał próby sił, trwającej w miejscowym oddziale służby zdrowia od kilku miesięcy między jego kierownictwem a czterema pielęgniarzami i technikiem z laboratorium, którzy odmówili zaszczepienia się. Ostatnie wezwanie otrzymali 21 maja i znów spotkało się ono z negatywną reakcją. Niektórzy poprosili nawet o to, by mogli wznowić normalną pracę.

Po tej definitywnej odmowie otrzymali najwyższą karę dyscyplinarną.

Jak się szacuje, w Brindisi jest jeszcze około 60 pracowników służby zdrowia, którzy również nie zgadzają się na szczepionkę. Każdy przypadek jest rozważany; analizowane są powody odmowy.

We Włoszech nie mija dyskusja o tym, czy wolność decyzji w sprawie zaszczepienia się przeciwko Covid-19 jest słuszna w odniesieniu do pracowników szpitali, przychodni, ambulatoriów. Kierowano apele do rządu o inicjatywę ustawodawczą dotyczącą tych z nich, którzy nie chcą się zaszczepić.

Na razie poszczególne oddziały i placówki służby zdrowia podejmują indywidualnie decyzje wobec nich. Niektórzy wysyłani są na przymusowy urlop bądź kierowani do wykonywania innych obowiązków. W mieście w Apulii zastosowano najbardziej surowe rozwiązanie.

Z Rzymu Sylwia Wysocka