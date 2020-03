Włochy: Świat mody dostosowuje się do rozporządzeń rządu i zamyka sklepy

We Włoszech zamykane są począwszy od środy kolejne znane domy towarowe z odzieżą i akcesoriami oraz butiki popularnych marek. Ma to pomóc, jak wyjaśniono, w działaniach zmierzających do zahamowania szerzenia się koronawirusa.

Skoro rząd apeluje do 60 mln Włochów, by pozostawali w domu i ograniczali wyjścia oraz podróże do ważnych celów, takich, jak praca, zdrowie i najpotrzebniejsze zakupy, nie ma sensu, aby otwarte były sklepy domów mody - do takiego wniosku doszło kierownictwo niektórych z nich. W ten sposób firmy te przyłączyły się do promowanej we wszystkich mediach akcji pod hasłem "Zostaję w domu".

W środę postanowiono, że wiele sklepów oraz butików będzie zamkniętych w najbliższych dniach, niektóre - do 22 marca.

Sieć domów towarowych Coin ogłosiła, że zamyka wszystkie swoje filie od czwartku na 10 dni, by chronić - jak wyjaśniła - 3 tys. swoich pracowników, a także klientów.

Do 3 kwietnia, czyli wyznaczonego przez rząd terminu obowiązywania rządowego dekretu o nadzwyczajnych środkach prewencyjnych, zamknięte będą domy towarowe Rinascente w całych Włoszech. Podkreślono, że jeśli wcześniej pojawią się warunki umożliwiające ich ponowne otwarcie, data ta zostanie przyspieszona.

Podobną decyzję podejmują inne włoskie firmy odzieżowe, mające sklepy w wielu miastach.

Z Rzymu Sylwia Wysocka