Włochy: Świąteczne i noworoczne wakacje od fiskusa

Od Wigilii Bożego Narodzenia do uroczystości Trzech Króli włoska Agencja Podatkowa nie będzie wysyłać wezwań do zapłacenia zaległych należności. Ma to zapewnić podatnikom spokojne, wolne od zmartwień święta i powitanie Nowego Roku.

W biurach agencji, zajmującej się ściąganiem zaległości zawieszono rozesłanie 300 tys. przygotowanych wezwań dla podatników w całym kraju. Wyjątek stanowi 17 tys. spraw, które uznano za niepodlegające opóźnieniu.

Podatkowy "rozejm" to prezent, jaki włoski fiskus robi obywatelom na czas świąt oraz wakacji w sierpniu.

Celem tej inicjatywy jest poprawa relacji między urzędami skarbowymi a obywatelami po latach incydentów z wysyłaniem wezwań, nazywanych "szalonymi", gdy podatnicy, niekiedy w wyniku błędów, dostawali komunikaty o konieczności natychmiastowego uiszczenia ogromnych sum.