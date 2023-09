Włochy: Świecka ceremonia pogrzebowa byłego prezydenta Giorgio Napolitano w parlamencie

We włoskiej Izbie Deputowanych odbyły się we wtorek uroczystości pogrzebowe zmarłego w wieku 98 lat byłego prezydenta Giorgio Napolitano. W świeckiej państwowej ceremonii uczestniczyli min. prezydenci: Francji - Emmanuel Macron i Niemiec - Frank-Walter Steinmeier. We Włoszech w dniu pogrzebu ogłoszono żałobę narodową.

Miejscem ceremonii była niższa izba parlamentu, w której Napolitano zasiadał przez 10 kadencji i której przewodniczącym był w latach 1992-1994.

Szefem państwa był w latach 2006-2015 i przeszedł do historii jako pierwszy, który został wybrany przez parlament na drugą kadencję.

Napolitano był członkiem władz różnych szczebli we Włoskiej Partii Komunistycznej (PCI), a potem członkiem Demokratycznej Partii Lewicy. Przez trzy lata był deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Ponadto był ministrem spraw wewnętrznych i dożywotnim senatorem.

Żegnali go były prezydent Sergio Mattarella, premier Giorgia Meloni i jej poprzednicy: Mario Draghi, Giuseppe Conte, Paolo Gentiloni, Mario Monti, Matteo Renzi, Enrico Letta, Giuliano Amato, Romano Prodi. Wśród przedstawicieli korpusu dyplomatycznego była ambasador RP we Włoszech Anna Maria Anders.

Przewodniczący Izby Deputowanych Lorenzo Fontana nazwał zmarłego w swym wystąpieniu "jedną z najważniejszych postaci w historii Republiki".

Syn prezydenta, Giulio Napolitano wyraził wdzięczność papieżowi Franciszkowi, który w niedzielę przybył do sali Senatu, by oddać hołd zmarłemu przy jego trumnie. "Ten gest nas wzruszył"- dodał.

Przyznał zarazem, że jego ojciec "prowadził słuszne batalie i wspierał niesłuszne sprawy". Te ostatnie słowa, to zapewne odniesienie do tego, że Giorgio Napolitano jako działacz włoskiej partii komunistycznej poparł interwencję ZSRR na Węgrzech w 1956 roku, gdy wybuchło tam powstanie.

Komisarz UE do spraw gospodarczych, były premier Paolo Gentiloni oddał hołd proeuropejskiej postawie zmarłego podkreślając, że "nie była ro retoryka, ale owoc zmian kursu wewnątrz jego partii, o które walczył". Podkreślił, że były prezydent z przekonaniem popierał atlantycki wybór Włoch.

"Jego wybór europejski był wyborem postawy, życia i wolności" - oświadczył Gentiloni. Dodał: "Europa była dla niego najważniejszą drogą".

Były szef Urzędu Rady Ministrów Gianni Letta zauważył, że Napolitano zmarł trzy miesiące po byłym premierze Silvio Berlusconim, z którym dzieliły go polityczne różnice. "Podoba mi się myśl o tym - mówił - że tam górze będą mogli sobie wszystko wyjaśnić".

Jednym z mówców podczas ceremonii był były przewodniczący Papieskiej Rady Kultury kardynał Gianfranco Ravasi, który - jak sam przyznał - był zaskoczony zaproszeniem na tę ceremonię. Włoski purpurat ujawnił po 10 latach, że papież Benedykt XVI zwierzył się ówczesnemu prezydentowi, że zamierza ustąpić z urzędu.

Przed gmachem Izby - Palazzo Montecitorio - zgromadziło się wiele osób, które na telebimach obserwowały przebieg pożegnalnej uroczystości.

Giorgio Napolitano zostanie pochowany na niekatolickim cmentarzu w Rzymie, w pobliżu piramidy Cestiusza.

Z Rzymu Sylwia Wysocka