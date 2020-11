Włochy: Święta być może bez zakazu podróży, ale najlepiej w gronie 5-6 osób

Jeśli sytuacja epidemiczna we Włoszech poprawi się, przed świętami mogą być zniesione ograniczenia w podróżach między regionami - powiedziała w sobotę wiceminister zdrowia Sandra Zampa. Jej zdaniem Boże Narodzenie można spędzić maksymalnie w gronie 5-6 osób.

W wywiadzie telewizyjnym wiceszefowa resortu zdrowia podkreśliła: "W obecnym momencie dane epidemiczne wskazują nam, że nie można przemieszczać się między regionami". Tak odniosła się do zakazu wjazdu i wyjazdu z regionów uznanych za czerwone strefy zakażeń; to Lombardia, Piemont, Dolina Aosty, Toskania, Kalabria, Kalabria, autonomiczna prowincja Bolzano, a od niedzieli także Abruzja.

"Oczekujemy, że liczby dotyczące zakażeń poprawią się i zatem możliwe będą odstępstwa" - stwierdziła Zampa.

"Ale podczas Bożego Narodzenia musimy dołożyć starań, by spędzać je w możliwie najmniej licznym gronie" - wyjaśniła.

"Nie chodzi o liczbę samą w sobie, ale im bardziej poszerza się krąg osób, których nie spotyka się na co dzień, tym większe jest ryzyko zakażeń" - ostrzegła wiceminister zdrowia. Według niej święta należy spędzić w gronie "maksymalnie pięciu, sześciu najbliższych osób".

"Oczywiste jest to, że nie będzie można tego skontrolować, a zatem wszyscy zostaną poproszeni o to, by możliwie najbardziej ograniczyć liczbę osób" - oświadczyła.

Jednocześnie wiceminister Zampa ogłosiła, że w wieczór sylwestrowy we Włoszech będzie obowiązywać zakaz zgromadzeń na placach i imprez.

"Jako rząd musimy mieć bardzo rygorystyczne podejście" - mówiła wiceminister. Zaznaczyła, że nie może powtórzyć się sytuacja z lata, bo - jak dodała - "nie możemy wyobrazić sobie trzeciej fali" pandemii.

Z Rzymu Sylwia Wysocka