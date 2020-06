Włochy: Sygnał poprawy - zero nowych zakażeń i zgonów w Wenecji Euganejskiej i na Sardynii

Zero zgonów z powodu zakażenia koronawirusem, zero nowych infekcji - takie dane napłynęły w niedzielę z Wenecji Euganejskiej, a także z Sardynii. Cząstkowy bilans wskazuje na stałą poprawę sytuacji epidemicznej we Włoszech.

Szczególnie istotne znaczenie ma sytuacja w Wenecji Euganejskiej na północy kraju, która w lutym była jednym z pierwszych regionów zaatakowanych przez wirusa i gdzie zmarły prawie 2 tysiące osób. Po raz pierwszy od początku kryzysu nie zanotowano tam ani żadnego zgonu, ani nowego przypadku zakażenia.

Na Sardynii, gdzie epidemia miała cały czas łagodniejszy przebieg, również nie stwierdzono w ciągu doby ani jednego zgonu ani nowej infekcji. Dotychczasowy bilans na wyspie to 131 zmarłych i ponad 1300 potwierdzonych przypadków.