Włochy: System zapór ponownie uchronił Wenecję przed zalaniem

Podniesiony w Wenecji system zapór po raz kolejny uratował miasto przed zalaniem przez tzw. acqua alta. Układ barier pod nazwą MOSE uruchomiono w poniedziałek wieczorem w związku z prognozami według których woda miała osiągnąć poziom ponad 130 centymetrów.

W różnych punktach pomiaru wysoka woda sięgnęła od 123 do 139 centymetrów. To rezultat niepogody na północy Włoch i silnego wiatru, który popycha w stronę lądu masy wody utrudniając ich cofanie się podczas odpływu. Zjawisko to występuje najczęściej jesienią i zimą.

Gdyby zapór nie było, ponad połowa historycznego weneckiego centrum zostałaby zalana.

System MOSE złożony z około 80 ruchomych zapór przeciwpowodziowych został po raz pierwszy uruchomiony w lipcu 2020 roku, wówczas jeszcze eksperymentalnie.

Od zeszłego roku został już kilka razy włączony, dzięki czemu Wenecja nie została wtedy zalana. Ta wielomiliardowa inwestycja chroni lagunę i przede wszystkim okolice placu Świętego Marka z liczącą około tysiąc lat bazyliką.

Na wtorkowy wieczór prognozuje się poziom wody około 115 centymetrów, a na środę nawet do 140 centymetrów.