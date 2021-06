Włochy: sytuacja epidemiczna pod kontrolą

Sytuacja epidemiczna we Włoszech jest pod kontrolą, ale nie można obniżać czujności - oświadczył w piątek prezes Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro. Poprawę potwierdza to, że w poniedziałek kolejne regiony kraju wejdą do białej strefy minimalnego ryzyka.

Od poniedziałku 14 czerwca ponad 40 milionów Włochów, czyli dwie trzecie ludności kraju, będzie w białych strefach, gdzie nie obowiązuje już godzina policyjna i większość restrykcji. Z żółtej do białej strefy przejdą stołeczne Lacjum, Lombardia, Emilia-Romania, Piemont, Apulia i Trydent - zapowiedział minister zdrowia Roberto Speranza.

"Mamy 26 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców, co daje nam drugie miejsce wśród krajów UE" - dodał Speranza.

Piątkowy bilans z ostatniej doby to 69 zgonów na Covid-19 i 1901 nowych zakażeń koronawirusem, wykrytych w 217 tysiącach testów. Wynik pozytywny dało 0,9 procent z nich.

Łączna liczba zmarłych wzrosła do 126 924.

W szpitalach zwolniło się następnych ponad 300 łóżek dla chorych na Covid-19.

Doradzający rządowi komitet techniczno-naukowy wzmocnił rekomendację, aby szczepionkę firmy AstraZeneca podawać osobom w wieku powyżej 60 lat. Eksperci przyznali, że zmieniły się relacje między korzyściami z preparatu a ryzykiem powikłań w postaci zakrzepicy. Orzeczenie to wydano po śmierci 18-latki po dwóch tygodniach od szczepienia. Okazało się jednocześnie, że cierpiała ona na chorobę autoimmunologiczną.

Odwołane zostały tzw. otwarte dni szczepień dla wszystkich grup wiekowych szczepionką AstraZeneki.

"W obecnej fazie będziemy dalej wykorzystywać szczepionkę AstraZeneki zgodnie ze wskazówkami i rekomendacjami komitetu techniczno-naukowego" - ogłosił minister zdrowia.

