Włochy: szczepienia przeciwko koronawirusowi od grudnia

Szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się w połowie grudnia, zarówno w USA, jak i we Włoszech - powiedział dziennikowi “La Stampa” amerykański immunolog Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych w Stanach Zjednoczonych.

W rozmowie z turyńską gazetą doradca Białego Domu ogłosił, odnosząc się do szczepionek: "Kawaleria nadchodzi". Podał możliwe daty początku szczepień: między 12 a 15 grudnia. Jednocześnie zastrzegł, że powinno temu towarzyszyć wprowadzanie poważnych kroków na rzecz zahamowania zakażeń.

Pytany o rosyjskie i chińskie szczepionki odparł: "Potrzebne są dane, a ja ich nie widziałem".

Mówiąc zaś o szczepionkach powstałych na Zachodzie stwierdził: "Proces rozwoju szczepionki i określenia jej bezpieczeństwa oraz skuteczności był niezależny od wszelkich manipulacji politycznych".

Powrót do normalności nastąpi, "kiedy zaszczepimy większość populacji, która to chce zrobić, między wiosną a latem" - ocenił Fauci. Zastrzegł zarazem, że "na jesieni nie będziemy mieli jeszcze pełnej normalności, ale już prawie".

"Następne miesiące do lutego będą straszliwie bolesne" - ostrzegł amerykański immunolog. Dlatego jego zdaniem należy w sposób nadzwyczaj poważny stosować higienę i reguły dystansu.

Według Fauciego we Włoszech nie jest potrzebny całkowity lockdown i należałoby otworzyć wszystkie szkoły. Obecnie zdalnie uczy się większość gimnazjalistów i wszyscy licealiści.

"To, co robicie we Włoszech, jest słuszne, ale może trzeba będzie zamknąć bary i restauracje, a święta spędzić w domu tylko z najbliższą rodziną" - ocenił ekspert.

Zwrócił uwagę, że bary, restauracje i siłownie są "wielkim źródłem zakażeń".

Ekspert zadeklarował wolę współpracy z następną administracją Joe Bidena.

"Mam nadzieję, że jak najszybciej nawiążę kontakt ze sztabem Bidena. Służyłem sześciu administracjom przez 36 lat i mam zamiar pracować z siódmą" - oświadczył Fauci.