Włochy: Szczepionki AstraZeneca dla osób do 55 lat, nauczycieli, policjantów i więźniów

Szczepionki koncernu AstraZeneca otrzymają we Włoszech osoby do 55. roku życia, nauczyciele i pozostali pracownicy szkół, funkcjonariusze sił porządkowych, strażnicy więzienni i więźniowie - ustalono to w środę podczas narady rządu i władz regionów.

Włoskie media poinformowały, że na mocy porozumienia w sprawie dystrybucji szczepionek trzech firm preparaty koncernów Pfizer i Moderna będą podawane osobom w wieku powyżej 80 lat i chorym.

Na naradzie ustalono zasady szczepień podczas II i III fazy ogólnokrajowej kampanii, które rozpoczną się wraz z nadejściem pierwszej dostawy szczepionek AstraZeneca w najbliższych dniach.

Według założeń przedstawionych w czasie narady celem narodowego planu szczepień jest podanie 2 mln dawek w lutym, 4 mln w marcu i 8 mln w kwietniu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka