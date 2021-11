Włochy: Szef Agencji Leków: potrzebny częściowy obowiązek szczepień

Szef włoskiej Agencji Leków Giorgio Palu uważa, że należy wprowadzić obowiązek szczepień przeciwko Covid-19 dla pracowników administracji publicznej i sił porządkowych, czyli taki, jaki obowiązuje obecnie w służbie zdrowia. Chodzi o grupy zawodowe mające kontakt z wieloma ludźmi - dodał.

W wywiadzie dla dziennika "La Stampa" w poniedziałek Palu wyraził przekonanie, że na obecnym etapie czwartej fali pandemii trzeba przerwać łańcuch zakażeń przez zaostrzenie przepisów. Jak zauważył, teraz infekcji jest najwięcej w grupach wiekowych 5-11 i 40-50 lat. Dlatego jego zdaniem niezbędny jest obowiązek szczepień przynajmniej w odniesieniu do przedstawicieli tych zawodów, którzy mają najczęstszy kontakt z dużą liczbą osób.

Zastrzegł zarazem, że powszechny obowiązek szczepień dla wszystkich to skrajne rozwiązanie, do rozważenia na podstawie danych epidemiologicznych. "Na pewno nie jesteśmy jeszcze w takiej sytuacji jak Austria" - dodał. W Austrii od poniedziałku obowiązuje co najmniej 10-dniowy lockdown w związku z dużym wzrostem liczby zakażeń i śmiertelność w związku z Covid-19.

Jako rozsądną ocenił też propozycję skrócenia ważności przepustki sanitarnej, wystawianej na podstawie szczepienia, z 12 do dziewięciu miesięcy.

Szef Agencji Leków zapytany o to, czy należało się spodziewać ponownej większej liczby zakażeń, odparł: "Zimowego wzrostu - tak, ale dzięki szczepionkom nie jest on gwałtowny".

"Włochy nie mogą narzekać. Cała Europa jest w gorszej sytuacji, bo jest zaszczepiona w mniejszym stopniu" - wskazał.

Jako przyczyny wzrostu zakażeń wymienił: spadek temperatur ułatwiający szerzenie się koronawirusa, jego bardziej zakaźny wariant Delta, obecność osób niezaszczepionych i spadek odporności wraz z upływem czasu od szczepienia.

W ocenie Palu w dalszym ciągu ze względu na wysoką zakaźność wirusa nie można wykluczyć, że został on laboratoryjnie zmanipulowany.

Włoska prasa informuje, że władze regionów coraz bardziej naciskają na rząd, aby w związku ze wzrostem zakażeń jak najszybciej zmienił przepisy o walce z pandemią i wprowadził restrykcje dla niezaszczepionych. Miałoby to polegać na wzmocnieniu przepustki sanitarnej tak, aby wykluczono dostęp takich osób do restauracji, siłowni, teatrów ,kin i innych miejsc.

Jednocześnie już teraz burmistrzowie miast pracują nad przepisami, które wprowadzone zostaną lokalnie na czas gorączki przedświątecznych zakupów. Wśród tych kroków jest przywrócenie limitu klientów w sklepach i galeriach handlowych i obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz.

Z Rzymu Sylwia Wysocka