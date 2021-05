Włochy: Szef Agencji Leków: w maju można będzie szczepić po milion osób dziennie

We Włoszech szczepionek będzie pod dostatkiem, w maju można szczepić po milion osób dziennie- powiedział szef krajowej Agencji Leków Giorgio Palu. W wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" ogłosił, że do czerwca przysłanych ma być 55 mln dawek.

W opublikowanej we wtorek rozmowie szef Agencji Leków podkreślił: "Przeszliśmy w krótkim czasie od 300 tysięcy do pół miliona szczepień dziennie, w tym miesiącu możemy osiągnąć liczbę miliona. A zatem można będzie odetchnąć z ulgą, o ile nie wydarzy się nic nieoczekiwanego".

Przedstawiając statystykę szczepień przeciwko Covid-19 poinformował, że ponad 80 procent osób w wieku powyżej 80 lat zostało już zaszczepionych, a w grupie wiekowej 70-79 jest to 60 procent.

"Problemem jest przedział wiekowy 60-69 lat, w którym jedną lub dwie dawki otrzymało około 25 procent osób. Potrzebny jest dalszy wysiłek, bo te osoby są szczególnie narażone. Śmiertelność na Covid-19 wśród nich wynosi 2,9 procent, podczas gdy w grupie 50-59 lat jest to 0,8 procent"- wyjaśnił Giorgio Palu.

Jego zdaniem proponowane rozszerzenie do 42 dni przerwy między pierwszą a drugą dawką szczepionki Pfizer i Moderna doprowadzi do tego, że będą 3 miliony dawek dla osób powyżej 60 lat.

"Krzywa zakażeń spada bardzo powoli"- przyznał włoski ekspert. Obecny wskaźnik zakaźności koronawirusa wynosi około 0,8 i notuje się średnio 150 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców.

Do czerwca- ogłosił- Włochy dostaną 55 milionów dawek preparatów AstraZeneca, Pfizer, Johnson&Johnson i Moderna.

Palu pytany o wariant koronawirusa z Indii wyjaśnił, że do tej pory nie został on zakwalifikowany przez Światową Organizację Zdrowia jako "niepokojący", ale uznany za "interesujący", co oznacza, że należy kontrolować jego transmisyjność.

Z Rzymu Sylwia Wysocka