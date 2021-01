Włochy: Szef Izby Deputowanych sprawdzi, czy ta sama koalicja stworzy nowy rząd

Szef Izby Deputowanych Włoch Roberto Fico otrzymał od prezydenta Sergio Mattarelli misję sprawdzenia, czy jest szansa na powołanie nowego rządu przez formacje, które dotąd tworzyły gabinet Giuseppe Contego. To efekt konsultacji w sprawie kryzysu rządowego.

Po trzydniowych rozmowach prowadzonych przez Mattarellę z różnymi siłami politycznymi Fico został wezwany w piątek do Pałacu Prezydenckiego. Po tym spotkaniu szef izby niższej wyjaśnił, że otrzymał zadanie "weryfikacji szans na powołanie większości parlamentarnej przez grupy, które popierały poprzedni rząd".

Prezydent oczekuje na jego relację do wtorku - ogłosił Pałac Prezydencki w komunikacie.

Wcześniej Mattarella powiedział, że za obowiązek uważa sprawdzenie szans powołania koalicji z dotychczasowych ugrupowań. Są to centrolewicowa Partia Demokratyczna i Ruch Pięciu Gwiazd oraz formacja Wolni i Równi. Opowiadają się one za sformowaniem już trzeciego rządu Contego.

Prezydent oświadczył, że konieczne jest powołanie rządu mającego odpowiednie poparcie parlamentarne. Podkreślił, że Włochy, jak i inne kraje, stoją w obliczu "niebezpiecznych ofensyw pandemii" Covid-19 i są w środku kampanii szczepień.

Kraj jest w "kryzysie sanitarnym, społecznym i ekonomicznym, wymagającym natychmiastowych rozporządzeń rządu" - dodał Mattarella.

Giuseppe Conte, którego gabinet utracił część poparcia w Senacie, tłumaczył wcześniej, że złożył rezygnację, by umożliwić utworzenie rządu "ocalenia narodowego". Nie jest jasne, czy to on stanie na jego czele.

Lider centroprawicowej opozycji Matteo Salvini, który domaga się przyspieszonych wyborów, komentując misję Roberto Fico ocenił, że to "kolejne stracone dni". "Włochy, które pracują, już dalej nie mogą wytrzymać. Chcemy głosować" - oświadczył Salvini.

Według sondażu 80 procent Włochów nie chce nowych wyborów.

Z Rzymu Sylwia Wysocka