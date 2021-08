Włochy: Szef komitetu wojskowego UE: Unia musi być autonomiczna ws. misji

Błędy NATO w Afganistanie ukazują potrzebę autonomiczności Unii Europejskiej w sprawie misji - stwierdził szef komitetu wojskowego UE generał Claudio Graziano. Dodał: wydarzenia w tym kraju to „porażka całego Zachodu i tego, w co wierzyliśmy przez 20 lat”.

W wywiadzie opublikowanym w poniedziałek we włoskim dzienniku "La Repubblica" dowódca pierwszej komórki unijnej obrony powiedział: "To na pewno nie jest koniec NATO". "Ale jasne jest to, że Sojusz trzeba przemyśleć" - ocenił.

"Jestem przekonany, że jest wola większego zaangażowania Europy" - uważa włoski generał.

Rzymski dziennik publikuje też wywiad z liderem opozycji przeciwko talibom Ahmadem Massudem, który oświadczył: "Przegraliśmy bitwę, ale nie wojnę, jestem bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek wcześniej".

"Nie ma mowy o rezygnacji z walki" - dodał Massud podkreślając, że "opór się dopiero rozpoczął".

"Wolałbym umrzeć niż się poddać" - zaznaczył 32-letni syn zabitego w 2001 roku przywódcy mudżahedinów Ahmada Szaha Masuda.

Przyznał, że można rozmawiać z talibami. "Ale nigdy nie zaakceptuję narzuconego pokoju" - zadeklarował.

Amerykanom zarzucił popełnienie "kardynalnego błędu". "Jeszcze osiem dni temu prosiłem ich w Kabulu o broń i mi jej odmówili" - dodał.

"A teraz ta broń, ta artyleria, śmigłowce, czołgi amerykańskiej produkcji trafiły do rąk talibów" - podkreślił.

Dziennik "La Stampa" pisze w poniedziałek o "katastrofie humanitarnej" w Afganistanie oraz o dramacie dzieci, które są porywane albo gubią się w chaosie, jaki panuje w Kabulu.

W otoczonej przez talibów stolicy, dodaje gazeta, trwa "desperacka walka z czasem", by ewakuować stamtąd pozostających tam jeszcze obywateli USA i ich sojuszników. Jest też, zaznacza, nadzieja, że nie dojdzie do tego, że grupy terrorystyczne wykorzystają chaos, by zaatakować tych, którzy uciekają.

Z Rzymu Sylwia Wysocka