Włochy: Szef MSZ apeluje do Niemców: przyjedźcie do nas na wakacje

"Przyjeźdzcie na wakacje do Włoch" - zaapelował do Niemców szef włoskiego MSZ Luigi Di Maio na łamach popularnego dziennika "Bild". Zapewnił, że Italia jest gotowa przyjąć turystów.

W wywiadzie zamieszczonym we wtorek na internetowej stronie gazety Di Maio podkreślił: "Chciałbym zwrócić się do wszystkich niemieckich obywateli za pośrednictwem tego dziennika. Przyjedźcie spędzić wakacje we Włoszech".

Szef włoskiej dyplomacji zachęcił: "Odwiedźcie nasze plaże, nasze morze, nasze górskie wioski, skosztujcie dań naszej kuchni".

"Jesteśmy gotowi przyjąć was z uśmiechem. Jesteśmy wszyscy Europejczykami" - dodał Di Maio.

Wcześniej zapowiedziano w Rzymie, że granice Włoch zostaną ponownie otwarte 3 czerwca dla przybyszów z krajów europejskich.

Pogrążona w ciężkim kryzysie włoska branża turystyczna przygotowuje się do otwarcia sezonu zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego w czasie pandemii koronawirusa.

Z Rzymu Sylwia Wysocka