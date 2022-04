Włochy: Szef MSZ Hiszpanii: jedność Europejczyków to najlepsza broń, by zatrzymać Putina

Jedność Europejczyków to najlepsza broń, by zatrzymać prezydenta Rosji Władimira Putina - powiedział włoskiemu dziennikowi "La Repubblica" we wtorek szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares. Jego zdaniem broń należy dalej wysyłać na Ukrainę.

Albares oświadczył: wojna na Ukrainie "przypomina nam o tym, że trwa konfrontacja dwóch wzorców: autorytarnego nacjonalizmu, reprezentowanego przez Władimira Putina, a z drugiej strony - Unii Europejskiej, czyli pluralizmu, demokracji i wolności".

Hiszpański minister stwierdził, że rosyjska agresja na Ukrainę jest "całkowicie irracjonalna" , a wobec niej kraje europejskie prezentują konieczną jedność.

Albares wyjaśnił, że dla władz w Madrycie ważnym elementem wsparcia Ukrainy jest "wysyłanie broni, by bronić integralności terytorialnej, suwerenności i by wolna oraz niepodległa mogła dalej istnieć".

"Hiszpania - zauważył - nie robi niczego, co Putin mógłby wykorzystać jako wymówkę do dalszej eskalacji konfliktu lub jego rozszerzenia w stronę innej granicy".

"Wszyscy chcemy tego samego, choć wyrażane jest to różnymi słowami; aby ta wojna skończyła się jak najszybciej, ale by skończyła się z niepodległą Ukrainą" - zaznaczył szef hiszpańskiej dyplomacji.