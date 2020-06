Włochy: Szef MSZ: jesteśmy gotowi na przyjęcie turystów

Włochy są gotowe na przyjęcie turystów - oświadczył w środę szef MSZ Luigi Di Maio. Zapewnienie to złożył w dniu otwarcia granic regionów kraju i zniesienia obowiązku kwarantanny dla obywateli państw europejskich przybywających do Włoch.

Di Maio napisał w mediach społecznościowych, że rozpoczyna serię spotkań z ministrami spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej. Jego pierwszym rozmówcą będzie w środę przybywający do Rzymu szef dyplomacji Francji Jean-Yves Le Drian.

Włoski minister dodał, że w piątek jedzie do Niemiec, w sobotę do Słowenii, a w najbliższy wtorek do Grecji.

"Celem jest pokazanie wszystkim, że Włochy są gotowe przyjąć zagranicznych turystów, bezpiecznie i przy pełnej przejrzystości danych" - oświadczył Di Maio.

"Przyjmowanie turystów - jak podkreślił szef włoskiej dyplomacji - oznacza uruchomienie gospodarki i danie możliwości pracy rzemieślnikom, handlowcom, przedsiębiorcom, hotelarzom". "Idziemy naprzód z maksymalnym zaangażowaniem" - ogłosił minister.

Di Maio wyraził przekonanie, że ważnym sygnałem dla świata jest przywrócenie możliwości podróżowania po wszystkich regionach Włoch. "Kraj rusza z miejsca i przygotowuje się do powrotu do normalności. Całkowite otwarcie kraju pozwala nam pokazać zagranicy, że Włochy są zjednoczone i zwarte" - zaznaczył szef MSZ.