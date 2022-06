Włochy: Szef MSZ: jesteśmy gotowi uczestniczyć w rozminowaniu portów na Ukrainie

Włochy są gotowe uczestniczyć w operacji rozminowania portów na Ukrainie, by umożliwić eksport zboża - zadeklarował w środę minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio. W wystąpieniu w parlamencie w Rzymie mówił, że jego kraj chce odegrać pierwszoplanową rolę w rozwiązaniu kryzysu żywnościowego.

Podczas interpelacji w Izbie Deputowanych szef MSZ oświadczył: "Nalegamy na stworzenie korytarzy morskich dla transportu surowców żywnościowych, przede wszystkim zboża z ukraińskich portów. Aby to było możliwe, konieczne jest rozminowanie wód w rejonie portów, zwłaszcza w Odessie, przy rosyjskich gwarancjach bezpiecznego tranzytu".

"Włochy już zadeklarowały gotowość udziału w ewentualnych operacjach rozminowania i zamierzają wspierać centralną rolę ONZ i innych partnerów takich, jak Turcja w przeprowadzaniu operacji i ich koordynowaniu" - wyjaśnił Di Maio.

Zapewnił, że Włochy chcą odgrywać pierwszoplanową rolę w rozwiązaniu kryzysu żywnościowego, związanego z wojną na Ukrainie. Na 8 czerwca zapowiedział zwołanie przez władze w Rzymie forum ministerialnego z udziałem 23 krajów basenu Morza Śródziemnego na temat tego kryzysu.

W sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jak stwierdził Di Maio, "nie łudzimy się, że istnieją rozwiązania gotowe do wykorzystania".

"Jesteśmy świadomi, że dyplomacja postępuje z cierpliwością, by zrobić kolejne kroki. Pracujemy nad nakreśleniem drogi, która doprowadzi do pokoju bez wchodzenia teraz w meritum kwestii do rozwiązania, ale wyznaczając pola do omówienia przy stole negocjacyjnym" - mówił szef MSZ Włoch.

"Pokój - wskazał Di Maio - jest wspólnym celem rządu i sił politycznych w parlamencie; jestem pewien, że odzwierciedla to uczucia szerzące się i utrwalone w narodzie włoskim".

Z Rzymu Sylwia Wysocka