Włochy: Szef MSZ: musimy zatrzymać wojnę o chleb, bo niesie groźbę terroryzmu

"Światowa wojna o chleb już trwa i musimy ją zatrzymać" - oświadczył w sobotę szef MSZ Włoch Luigi Di Maio. Ostrzegł, że brak chleba niesie ze sobą ryzyko "niestabilności w Afryce, szerzenia się organizacji terrorystycznych i zamachów stanu".

"Do tego może doprowadzić kryzys zbożowy, jaki przeżywamy" - stwierdził Di Maio podczas wizyty na południu Włoch. W ten sposób nawiązał do blokady eksportu ukraińskiego zboża z powodu rosyjskiej inwazji.

Prezydent Rosji Władimir Putin "musi zasiąść do stołu rokowań, musi doprowadzić jak najszybciej do porozumienia pokojowego, poprzez umowę w sprawie zboża i zawieszenia broni, by umożliwić ewakuację kobiet, cywilów, dzieci, które od stu dni są pod rosyjskimi bombami na wschodzie Ukrainy" - mówił włoski minister spraw zagranicznych.

Przypomniał, że w ukraińskich portach zablokowanych jest przez rosyjskie okręty 30 milionów ton zboża. "Pracujemy nad tym, aby Rosja odblokowała eksport zboża z ukraińskich portów, bo istnieje ryzyko wybuchu nowych wojen w Afryce" - wyjaśnił Di Maio.

Zapowiedział, że we wtorek Włochy zorganizują pierwszą sesję dialogu z krajami basenu Morza Śródziemnego na temat bezpieczeństwa żywnościowego. "Będziemy działać ze wszystkimi partnerami razem z Niemcami, Turcją i innymi, by osiągnąć cel, jakim jest wysłanie zboża z Ukrainy" - wyjaśnił.

Di Maio zauważył, że podczas gdy w wielu krajach rodziny zmagają się z podwyżkami cen energii, w niektórych częściach świata nie mogą pozwolić sobie nawet na chleb.

Z Rzymu Sylwia Wysocka