Włochy: Szef MSZ: nasz kraj otworzył na oścież drzwi i domy dla uchodźców z Ukrainy

"Włochy otworzyły na oścież drzwi i domy" dla uchodźców z Ukrainy - powiedział w piątek szef MSZ Luigi Di Maio. Zapewnił Ukraińców, że będą zawsze przyjmowani w Italii. Do tej pory przybyło około 70 tysięcy uchodźców wojennych.

Szef włoskiej dyplomacji oświadczył w telewizji informacyjnej RAI News 24: "Robimy wszystko, co jest potrzebne, by wesprzeć rząd ukraiński, instytucje i naród oraz by poprzez dyplomację jak najszybciej zapanował pokój".

Zwracając się do Ukraińców Di Maio podkreślił: "Będziecie zawsze przyjmowani we Włoszech. Mamy nadzieję, że uda nam się pomóc wam, byście możliwie najszybciej wrócili do ojczyzny, w pokoju, do waszych domów".

"Do chwili obecnej przybyło około 70 tysięcy Ukraińców, 90 procent z nich to kobiety i dzieci. Włochy otworzyły na oścież drzwi i domy" - dodał minister.

Odnotował również: "Po raz pierwszy od dłuższego czasu jesteśmy krajem wtórnego ruchu" uchodźczego. "Dalej będziemy okazywać maksymalną solidarność" - zadeklarował szef MSZ Włoch.