Włochy: Szef MSZ: od 16 maja możliwe zmiany w obowiązywaniu godziny policyjnej

We Włoszech 16 maja powinno dojść do zmian w obowiązywaniu godziny policyjnej - taką opinię wyraził w piątek szef MSZ Luigi Di Maio. Trwają rozmowy w sprawie zniesienia obowiązku kwarantanny między państwami G7- ujawnił włoski minister zdrowia Roberto Speranza.

W Italii nasilają się apele o skrócenie lub zniesienie godziny policyjnej, obowiązującej od jesieni od 22.00 do 5.00.

W wywiadzie telewizyjnym szef włoskiej dyplomacji zastrzegł, że ewentualne zmiany nie oznaczać będą "wolności dla wszystkich". "Już to przechodziliśmy" - dodał.

"Chcemy wyjść z tego koszmaru. Chodzi o to, by wyjść z godziny policyjnej tak, by nie wejść z nią po kilku miesiącach" - stwierdził Di Maio. Następnie podkreślił: "Teraz musimy pozwolić zaszczepionym turystom przyjechać do Włoch".

Minister zdrowia Speranza po wideokonferencji ze swymi odpowiednikami z państw G7 poinformował, że głównym tematem rozmów były zasady podróży. Zaznaczył, że w najbliższych tygodniach możliwe jest rozpoczęcie dyskusji na temat zniesienia kwarantanny w podróżach między krajami G7 pod warunkiem testu przed odjazdem i po przyjeździe.

Ostatniej doby we Włoszech 207 osób zmarło na Covid-19 i potwierdzono 10 554 nowe zakażenia koronawirusem w 328 tysiącach testów - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. Bilans zgonów od początku pandemii wynosi w kraju 122 470.

"Zaczynamy dostrzegać spadek śmiertelności, ale jest to faza początkowa" - powiedział szef Instytutu Służby Zdrowia Silvio Brusaferro na konferencji prasowej.

Liczba obecnie zakażonych koronawirusem spadła poniżej 400 tysięcy. Instytut Służby Zdrowia odnotował, że średnia wieku osób zainfekowanych zmniejszyła się do 41 lat. Rosną przypadki zakażeń wśród dzieci w wieku do 9 lat.

Radykalnie, jak stwierdzono, zmniejszyły się natomiast zakażenia wśród seniorów powyżej 80 lat, co jest rezultatem szczepień.

Szef departamentu do spraw profilaktyki w resorcie zdrowia Gianni Rezza wyraził opinię, że być może wiele czynników uniemożliwi osiągnięcie zbiorowej odporności. "Ale może uda nam się przejąć kontrolę nad epidemią" - dodał.

"Wtedy Covid-19 stanie się jak grypa i będzie dochodzić do zakażeń, ale bez poważnych konsekwencji" - ocenił Rezza.

Z Rzymu Sylwia Wysocka