Włochy: Szef MSZ: przywódca Chin wygłosi "przemówienie pokojowe" w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę

Przywódca Chin Xi Jinping wygłosi „przemówienie pokojowe” w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego - poinformował szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani przytaczając słowa głównego chińskiego dyplomaty Wanga Yi, z którym rozmawiał w czwartek w Rzymie.

Wang "powiedział mi, że Xi wygłosi mowę pokojową w rocznicę inwazji na Ukrainę"- ujawnił Tajani w radiu RAI.

Zaznaczył, że podczas spotkania z chińskim dyplomatą apelował do Pekinu, by użył wszystkich swoich sił, aby przekonać Moskwę do rozmów pokojowych w celu zapewnienia niepodległości Ukrainie i zakończenia wojny.

Na Twitterze wicepremier Tajani napisał, że konieczne jest stworzenie warunków dla "sprawiedliwego pokoju" na Ukrainie.

"Chiny muszą odegrać fundamentalną rolę, by naciskać na pokój. Jestem pewien, że Pekin jest gotów zaangażować się w tej kwestii" - dodał szef MSZ Włoch, cytowany przez agencję Ansa.