Włochy: Szef MSZ: teraz powołajmy Radę NATO-Ukraina, a członkostwo w sojuszu po wojnie

Teraz należy powołać Radę NATO-Ukraina, a przyjąć ten kraj do sojuszu po wojnie - taką opinię wyraził w poniedziałek szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani.

W trakcie spotkania z ministrami spraw zagranicznych Słowenii i Chorwacji w Ankonie szef włoskiej dyplomacji odniósł się do aspiracji Ukrainy, która zabiega o przyjęcie do NATO, i do zbliżającego się szczytu sojuszu w Wilnie.

"Uważam, że najlepszą decyzją byłoby powołanie Rady NATO-Ukraina, by przygotować teren pod członkostwo Kijowa w przyszłości, co siłą rzeczy musi nastąpić po wojnie" - powiedział Antonio Tajani.

"To nie oznacza - zastrzegł - że uwaga nie będzie skierowana na Ukrainę i nie zostanie zrobione wszystko, by zagwarantować niepodległość i wolność temu krajowi".

"Ale sądzę, że należy osiągnąć cel poprzez kroki, które pomogą w zaprowadzeniu pokoju" - dodał wicepremier Włoch.