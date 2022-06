Włochy: Szef MSZ Ukrainy: kraje, które wysyłają nam broń, pomagają sobie samym

"Kraje, które wysyłają broń na Ukrainę, wiedzą, że pomagają sobie samym" - powiedział w piątek szef MSZ Ukrainy w wywiadzie dla włoskiej stacji telewizyjnej SkyTg24. Wyraził opinię, że "zawieszenie broni byłoby niebezpieczne".

"Włochy to zaprzyjaźniony kraj; wie, że walczymy o bezpieczeństwo nasze i całej Europy" - stwierdził Kułeba dzień po wizycie premiera Włoch Mario Draghiego, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, kanclerza Niemiec Olafa Scholza i prezydenta Rumunii Klausa Iohannisa w Kijowie.

Podziękował Draghiemu za to, że jako pierwszy z przywódców G7 poparł jednoznacznie kandydaturę Ukrainy do UE.

Szef dyplomacji, pytany o szanse na zawieszenie broni, ocenił, że byłoby ono "niebezpieczne". "Widzieliśmy, co się stało po zawieszeniu broni w 2014 roku" - dodał.

"To, czego trzeba - stwierdził - to zwycięstwa nad Rosją, by odebrać jej te narzędzia, które mogłyby zostać użyte przeciwko innym krajom".

Zdaniem Kułeby "sankcje zniszczyły Rosję i jednocześnie wyzwoliły Europę spod rosyjskiego szantażu" w sprawie energii.

Ukraiński minister spraw zagranicznych oświadczył także: "Bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy mogli przyjąć papieża na Ukrainie; czeka na niego wiele osób, także tych, które nie są wyznania katolickiego".

Franciszek "przywiózłby przesłanie duchowe i pokojowe" - podkreślił Kułeba.

Z Rzymu Sylwia Wysocka