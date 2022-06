Włochy: Szef MSZ Ukrainy: Putin zatrzyma się dopiero wtedy, gdy zostanie militarnie pokonany

Ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba powiedział włoskiemu dziennikowi "Corriere della Sera", że prezydent Rosji Władimir Putin "zatrzyma się dopiero wtedy, gdy zostanie militarnie pokonany". W opublikowanym w piątek wywiadzie stwierdził: "broń zagwarantuje drogę dyplomacji".

Odnosząc się do przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE, Kułeba oświadczył, że cztery miesiące temu jego kraj i UE były bardzo od siebie oddalone.

"Teraz wszystko się zmieniło. Wiemy dobrze, że proces , by stać się pełnoprawnym krajem członkowskim będzie długi. Ale przekaz jest jasny: Ukraina należy do projektu integracji europejskiej, kończy się okres niepewności, otwiera się nowa epoka między krajami, które podzielają te same wartości" - podkreślił szef dyplomacji.

Poproszony o ogólną ocenę stosunku UE do jego kraju, odparł, że jest ona pozytywna. W jego opinii po niedawnej wizycie premiera Włoch Mario Draghiego, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerza Niemiec Olafa Scholza w Kijowie "widać jedność, jasność intencji".

"Oczywiście są różnice między nimi, a my potrzebujemy więcej broni oraz ostrzejszych sankcji przeciwko Moskwie", "nasza jedyna prośba jest taka, by wszystko było szybsze" - wytłumaczył.

Następnie zauważył, że obecna wojna jest dla Ukraińców "egzystencjalna, w obronie demokracji". To, ocenił, wojna "między dyktaturą a demokracją; nie z naszego wyboru, ale narzucona przez Putina".

Minister wyraził nadzieję, że Włosi rozumieją, że prezydent Rosji Władimir Putin "chce kryzysu energetycznego, ekonomicznego i żywnościowego w całej Europie".

Dmytro Kułeba wyjaśnił, że broni przysyłanej na Ukrainę jest za mało. "Nie wystarcza jej nawet, by ustabilizować front w Donbasie" - dodał.

"Rosja jest silniejsza. W Europie powinniście zawsze brać pod uwagę to, że my jesteśmy waszą pierwszą linią" frontu - powiedział.

Każdy, kto "odmawia przysyłania nam broni wspiera rosyjskie okrucieństwo" - uważa szef ukraińskiego MSZ. Zaznaczył, że Kijów podtrzymuje ofertę szczytu prezydentów Rosji i Ukrainy.

"To oni przedyskutowaliby konkretny sposób dojścia do pokoju. Wszystko jest otwarte" - podkreślił.

Ujawnił również, strona ukraińska pracowała ostatnio z watykańską dyplomacją, by "wyjaśnić, że całą odpowiedzialność za wojnę ponosi Rosja i że nikt nie sprowokował Putina".