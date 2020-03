Włochy: Szef MSZ: zainwestowaliśmy w przyjaźń z Chinami i Rosją

Szef MSZ Włoch Luigi Di Maio powiedział, że jego kraj "zainwestował w przyjaźń z Chinami i Rosją" w związku z koronawirusem. "I zrobiliśmy dobrze biorąc pod uwagę pomoc, jakiej nam udzielają. Dyplomacja ratuje życie" - dodał w wywiadzie dla dziennika "Il Fatto Quotidiano".

W opublikowanej we wtorek rozmowie Di Maio wymienił też Stany Zjednoczone jako sojusznika Włoch.

Przypomniał, że Rosja przysłała dziewięć samolotów ze sprzętem medycznym i lekarzami. Wcześniej Chiny przysłały dwa samoloty z pomocą i ekspertami do walki z epidemią koronawirusa.

Odnosząc się do epidemii i decyzji o rygorystycznych krokach wprowadzonych przez rząd minister spraw zagranicznych stwierdził: "To kryzys bez precedensu". "Włochy potrzebują stu milionów maseczek miesięcznie i 10 tysięcy respiratorów" - wyjaśnił.

Di Maio zaznaczył, że Włochy podpisały z Chinami kontrakt na dostarczanie 20 milionów maseczek tygodniowo. W oczekiwaniu na jego realizację, jak poinformował, kraj ten przekaże w darze 3 miliony maseczek i 200 respiratorów.

"Poza tym odblokowaliśmy transporty zatrzymane w różnych krajach; od Turcji po Czechy, Rumunię i Egipt" - ogłosił szef włoskiego MSZ.

"Interweniowały służby celne, bo wiele krajów blokuje eksport materiałów medycznych. My też to robiliśmy. Ale, by temu zaradzić, zadzwoniłem do ministrów spraw zagranicznych; niektórzy nie wiedzieli nawet o zatrzymaniu tych środków" - powiedział Di Maio.

Na uwagę gazety, że "wiele krajów europejskich zlekceważyło prośby" o pomoc odparł: "Nie czuję się porzucony przez Zachód. Wiele krajów europejskich nam pomaga".

Z Rzymu Sylwia Wysocka