Włochy: Szef MSZ zapowiada następny transport pomocy medycznej z Chin

10 ton pomocy medycznej z Chin dotrze w środę do Mediolanu - ogłosił szef MSZ Włoch Luigi Di Maio. Wyjaśnił, że pomoc ta to dar kilku chińskich prowincji.

Włoski minister spraw zagranicznych poinformował we wtorek w mediach społecznościowych, że transport sprzętu potrzebnego do walki z epidemią koronawirusa zostanie przywieziony samolotem z Szanghaju. Otrzyma go służba zdrowia w regionie Lombardia, który zmaga się z największym we Włoszech kryzysem epidemicznym.

Wśród darów będzie 30 respiratorów, 400 tysięcy maseczek, 60 tysięcy zestawów testów, lekarstwa, 5,5 tys. kombinezonów medycznych i 6700 okularów ochronnych. Na pokładzie samolotu będą też dwie grupy chińskich lekarzy, pielęgniarzy i ekspertów do walki z koronawirusem. Udadzą się do Mediolanu i Florencji.

To już drugi w ostatnich dniach transport pomocy medycznej z Chin. Do Rzymu przywieziono wcześniej 30 ton sprzętu. Przyjechało także dziewięciu lekarzy.