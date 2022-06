Włochy: Szef sztabu marynarki: na Morzu Śródziemnym jest 18 rosyjskich okrętów; nigdy nie było ich tak wiele

Szef sztabu włoskiej marynarki wojennej admirał Enrico Credendino powiedział, że na Morzu Śródziemnym trwa obserwacja 18 znajdujących się tam rosyjskich okrętów i dwóch okrętów podwodnych. Podkreślił, że włoskie jednostki są gotowe płynąć w kierunku brzegów Ukrainy, by pomóc w ich rozminowaniu.

W rozmowie z dziennikiem "Corriere della Sera" w piątek Credendino podkreślił, że na Morzu Śródziemnym nigdy nie było tak wielu rosyjskich jednostek. Ich liczba - jak wyjaśnił - wzrasta stopniowo.

"Kiedy uzbrojone okręty podwodne wyposażone w pociski są przy granicach wód terytorialnych, nasze państwo musi je zidentyfikować i wszędzie obserwować" - zaznaczył admirał. Jak stwierdził, na razie Rosjanie "nie są zagrożeniem".

Zapytany, czy włoskie jednostki popłyną w kierunku Ukrainy, by eskortować transporty zboża po odblokowaniu portów, odparł: "Czekamy. Jesteśmy gotowi do działania zarówno przy eskortowaniu transportu zapasów, jak i do operacji rozminowania ukraińskich wybrzeży".