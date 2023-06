Włochy: Szef władz Emilii-Romanii: jeśli chcecie pomóc po powodzi, przyjedźcie na wakacje

Jeśli chcecie pomóc, przyjedźcie na wakacje do Emilii- Romanii - zaapelował do Włochów i cudzoziemców Stefano Bonaccini, przewodniczący władz tego regionu, którego duże obszary zostały dotknięte w maju katastrofalną powodzią. Nie ucierpiała Riwiera nad Adriatykiem, a potwierdziły to badania wody morskiej.

W wywiadzie dla stacji telewizyjnej Sky Tg24 szef regionalnych władz powiedział: "Wiele osób mnie pyta - jak możemy pomóc? Jeśli chcecie pomóc, przyjedźcie na wakacje. W ten sposób pomożecie naszym pracownikom branży turystycznej, którzy z racji swojej gościnności, profesjonalizmu i poziomu usług nie mają konkurencji na świecie".

Apel ten Stefano Bonaccini wystosował po tym, gdy kolejne badania przeprowadzone przez regionalną agencję do spraw ochrony środowiska potwierdziły, że można kąpać się w morzu w kurortach w pasie wybrzeża, znanym jako Riviera Romagnola, od miejscowości koło Ferrary po Cattolica.

Wyjątkiem jest plaża w Casal Borsetti koło Rawenny.

To zaś oznacza - jak poinformowały miejscowe władze - że można kąpać się w 97 z 98 miejscowościach nadmorskich.

"Wyniki analiz potwierdzają dobry stan naszego morza, z pewnymi problemami na ograniczonym odcinku"- podkreślił szef wydziału do spraw turystyki we władzach regionu Andrea Corsini.

"Ale ogólny obraz sytuacji nad naszym morzem jest pozytywny"- zapewnił. "Riwiera jest gotowa"- oświadczył Corsini.

Z Rzymu Sylwia Wysocka