Włochy: Szefowa KE: Chcę Europy w służbie na rzecz młodzieży

„Chcę Europy w służbie na rzecz młodzieży”- powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas niedzielnej inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie. Wymieniła wyzwania na najbliższe lata: "planeta, innowacje, demokracja".

"Przyszłość Europy jest w dobrych rękach. Chcę, aby teraz Europa odwdzięczyła się za wasze zaangażowanie. Powinna pracować przede wszystkim na rzecz następnego pokolenia" - oznajmiła von der Leyen zwracając się do studentów uczelni.

Zwróciła uwagę na trudną sytuację młodych ludzi we Włoszech i przypomniała, że jedna czwarta z nich nie studiuje i nie ma pracy.

"To oczywiste, że wielu z was kwestionuje to, co dzieje się w gospodarce i na świecie, który odziedziczycie po nas, bo zbyt często nie odpowiada waszym aspiracjom" - oceniła szefowa KE.

Podkreśliła: "Wy, młodzi Europejczycy nie macie wyłącznie takich aspiracji, by mieć dobrą, dobrze opłacaną pracę. Chcecie także pracować dla etycznych firm, które biorą na siebie odpowiedzialność za planetę i za innych. Domagacie się sprawiedliwych warunków pracy i możliwości założenia rodziny".

Wyraziła przekonanie, że potrzebny jest dialog z młodzieżą i wysłuchanie jej marzeń i potrzeb. "Dlatego zaproponowałam, by ogłosić 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży"- dodała Ursula von der Leyen.

Zaznaczyła również: "Nasza demokracja potrzebuje waszego zaangażowania. Zaprezentujcie swoje zdanie, a Europa was wysłucha".

"Chcę Europy dla młodzieży i chcę Europy młodzieży. Jeśli wy, młodzi podniesiecie się, podniesie się też Europa. Wy nią jesteście"- oświadczyła.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej powiedziała też, że dzięki europejskiej solidarności i umiejętności radzenia sobie z pandemią "włoska gospodarka rozwija się szybciej niż kiedykolwiek od początku tego stulecia". Jak dodała, włoskie PKB wróci do poziomu sprzed pandemii w połowie przyszłego roku.

Położyła nacisk na to, że ponieważ nadal dużo młodych ludzi jest bezrobotnych, gospodarka musi funkcjonować także dla nich.

Von der Leyen mówiła też o zagrożeniach dla demokracji: "Jej przeciwnicy wykorzystuję nowoczesne technologie, by manipulować demokratyczną debatą poprzez systematyczną dezinformację". W ten sposób, zauważyła, fakty trudno odróżnić od kłamstw i fałszerstw.

"Naszą misją jest ochrona i poszerzanie demokracji"- oznajmiła. Jej zdaniem platformy mediów społecznościowych powinny bardziej odpowiadać za publikowane tam treści.

"Europa, której chcę musi chronić przed podżeganiem do nienawiści i przestępstw na jej tle umieszczając ich listę w naszych traktatach. Musi chronić naszą demokrację przed wszelkimi formami regresji broniąc praworządności wszędzie wewnątrz Unii"- powiedziała szefowa Komisji Europejskiej.

Z Rzymu Sylwia Wysocka