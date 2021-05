Włochy: Szefowa KE: kampania szczepień to sukces, szczepimy 30 osób na sekundę

"Kampania szczepień przeciwko Covid-19 w UE to sukces"; obecnie co sekundę szczepionych jest 30 Europejczyków, trzy miliony osób dziennie - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, otwierając zdalną konferencję Stan Unii w czwartek.

"Europa w zmieniającym się świecie" - to hasło 10. edycji międzynarodowej konferencji, zorganizowanej przez Uniwersytet Europejski we Florencji. Udział w niej weźmie do soboty około 150 mówców.

Otwierając doroczne obrady, szefowa KE podkreśliła: "Z Florencji duch odrodzenia rozszerzył się na resztę Europy po dżumie z późnego średniowiecza. Dlatego nie ma lepszego miejsca na spotkanie na temat stanu Unii".

"Historia Europy to dzieje odrodzeń" - dodała Ursula von der Leyen. Wyraziła przekonanie, że władze Włoch miały rację od początku pandemii, argumentując, że Unia powinna współpracować i wspólnie zaangażować się w walkę z nią.

Do tej pory, poinformowała, w całej Unii rozdystrybuowano około 200 milionów dawek szczepionek przeciwko Covid-19; "wystarczająco, by zaszczepić połowę dorosłej populacji europejskiej przynajmniej raz" - zaznaczyła szefowa Komisji. Zapewniła, że ufa, iż do lipca co najmniej jedną dawkę dostanie 70 procent dorosłych Europejczyków. Zauważyła, że ani Chiny, ani Rosja nie zbliżają się do tych liczb nawet w minimalnym stopniu.

"Nasza kampania szczepień to sukces" - oceniła von der Leyen.

Zadeklarowała, że UE jest gotowa przedyskutować każdą propozycję rozwiązania kryzysu sanitarnego, w tym zrzeczenia się praw własności intelektualnej do patentów na szczepionki. Inicjatywę tę poparł w środę prezydent USA Joe Biden.

Podczas jednego z paneli zorganizowanych online wyrażono przekonanie, że obecnie współpraca między UE a Afryką jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

"Zacznijmy od szczepionek" - podkreślano.

Były przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso oświadczył, że sytuacja z dostępem szczepionek jest niesprawiedliwa. Przypomniał, że w biednych krajach zaszczepiono tylko 0,2 procent mieszkańców. Zwracając uwagę na projekt COVAX mający na celu dystrybucję preparatów do krajów najbiedniejszych Barroso ocenił, że są przeszkody w jego realizacji z powodu "szczepionkowego nacjonalizmu".

W ramach konferencji odbył się też panel "Sojusz na rzecz ochrony praworządności i przestrzeni obywatelskiej w UE", w której uczestniczył ustępujący Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W swym wystąpieniu powiedział między innymi, że robił wszystko, by obronić niezależność jego instytucji. Poruszył też kwestie dotyczące sądownictwa w Polsce.

Kładąc nacisk na znaczenie współpracy międzynarodowej, podkreślił: "W wielu sprawach dzięki niej choć może nie udało się nam zatrzymać procesu, to mogliśmy opóźnić wprowadzanie negatywnych reform dotyczących sądownictwa i praw człowieka w Polsce".

Z Rzymu Sylwia Wysocka