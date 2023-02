Włochy: Szefowa KE: odważny naród ukraiński walczy również za nasze wartości

“Odważny naród ukraiński nie tylko broni swojego kraju, ale walczy również za nasze wartości; dlatego pozostaniemy u boku Ukrainy tyle czasu, ile to będzie konieczne"- powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Palermo w czwartek, w przeddzień pierwszej rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Szefowa KE wygłosiła przemówienie w stolicy Sycylii podczas inauguracji roku akademickiego na tamtejszym uniwersytecie.

Przypomniała: "Jutro minie rok odkąd Rosja rozpoczęła brutalną inwazję na Ukrainę. Patrząc z Sycylii, może wydawać się, że to odległy konflikt. Ale tak nie jest".

"Młodzi Ukraińcy podzielają z wami te same pragnienia, jak wszyscy młodzi Europejczycy. Chcą być niezależni i być panami swojej przyszłości. Chcą żyć wolni w demokratycznym kraju. Z tego powodu w 2014 roku młodzi Ukraińcy wyszli na ulice pod europejskimi sztandarami" - mówiła von der Leyen, nawiązując do proeuropejskich protestów w Kijowie.

Dodała: "Putin najechał wtedy po raz pierwszy ich kraj. Zrobił to ponownie po ośmiu latach, 24 lutego 2022 roku. Putin odmawia Ukrainie prawa do istnienia. Atakując ją przed rokiem, zaatakował także zasady suwerenności i integralności terytorialnej. I zaatakował też zasady demokracji".

Przewodnicząca KE zauważyła: "Autokraci boją się tego, co czyni atrakcyjnymi nasze liberalne demokracje: naszego sukcesu gospodarczego, naszych wolności obywatelskich, wolności słowa i opinii".

"Oto dlaczego - powiedziała - odważny naród ukraiński nie tylko broni swojego kraju, ale walczy również za nasze wartości; dlatego pozostaniemy u boku Ukrainy tyle czasu, ile to będzie konieczny. Wolność dla Ukrainy!". Te słowa przyjęto owacją w uniwersyteckiej auli.

Ursula von der Leyen przypomniała: "Kiedy Putin zaczął przygotowywać inwazję na Ukrainę wykorzystał nasze uzależnienie od rosyjskich paliw kopalnych, by nas szantażować".

"Ale - oznajmiła - zdołaliśmy wyzwolić się z tej zależności i tego szantażu. Zastąpiliśmy rosyjski gaz zaufanymi dostawami. Zainwestowaliśmy dużo w energię odnawialną".

"Włochy zredukowały o dwie trzecie import rosyjskiego gazu w rekordowym czasie, a UE w ciągu ośmiu miesięcy zredukowała import o 80 procent" - podkreśliła.

"Często w najbardziej mrocznej godzinie odnajdujemy naszą wewnętrzną siłę. To dzieje się w naszej Unii. Próby ostatnich trzech lat są zapewne najtrudniejsze, przed jakimi stanęła Europa" - powiedziała przewodnicząca KE, nawiązując do pandemii i jej skutków gospodarczych, a następnie do wojny.

"Ale te kryzysy nauczyły nas czegoś. Nauczyliśmy się, że losy nas, Europejczyków są splecione" - podkreśliła Ursula von der Leyen.

Z Rzymu Sylwia Wysocka