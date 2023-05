Włochy: Szefowa KE w Emilii-Romanii: serce mi pęka na widok głębokich ran pozostawionych przez błotne lawiny

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która przybyła w czwartek do włoskiego regionu Emilia-Romania zobaczyć skalę zniszczeń po powodzi, zapewniła: „Europa jest z wami”. Towarzysząca jej premier Giorgia Meloni zapowiedziała, że rząd wystąpi o pomoc z funduszu solidarności UE.

Szefowa komisji razem z premier Meloni, przewodniczącym władz regionu Stefano Bonaccinim, ministrem do spraw europejskich Raffaele Fitto i szefem Obrony Cywilnej Fabrizio Curzio obleciała śmigłowcem włoskiego lotnictwa wojskowego tereny zniszczone przez kataklizm.

Następnie powiedziała w Bolonii: "Serce mi pękało na widok błota, głębokich ran pozostawionych przez lawiny błotne".

"Jestem tu, by skierować bardzo jasny przekaz: Europa jest z wami" - zapewniła.

Zauważyła też, że pomoc Włochom zaoferowało kilka krajów członkowskich Unii; przywieziono m.in. specjalne pompy ze Słowacji i Belgii.

"To doskonały przykład europejskiej solidarności. Byłam pod wielkim wrażeniem setek wolontariuszy, których nazywacie Aniołami Błota" - dodała von der Leyen, odnosząc się do ochotników sprzątających domy i ulice w dziesiątkach miejscowości.

Jak zaznaczyła, trzeba pilnie uruchomić fundusz solidarności Unii Europejskiej. Ale, przypomniała, są bardzo ważne reguły, których trzeba przestrzegać.

"Będzie pierwsza wypłata, potem oszacowanie strat, by mieć jaśniejszą ideę wkładu ze strony UE; a to nastąpi w ciągu trzech najbliższych miesięcy. Potem zobaczymy, co będzie można zrobić"- poinformowała von der Leyen.

Wyjaśniła, że w obecnej sytuacji na pomoc mogą zostać też wykorzystane środki z funduszu spójności. Dodała, że w unijnym programie Next Generation UE przeznaczono 6 miliardów euro na prewencję.

Premier Giorgia Meloni wyraziła przekonanie, że wsparcie ze strony Unii Europejskiej będzie bardzo ważne w obecnej fazie po powodzi.

"W najbliższych tygodniach, po całkowitym oszacowaniu strat powodziowych, złożymy wniosek o uruchomienie funduszu solidarności, o który Włochy musiały już zwracać się wcześniej" - oświadczyła szefowa rządu.

Odnosząc się do trwającej wśród polityków dyskusji nad kwestią powołania nadzwyczajnego rządowego komisarza do spraw odbudowy, premier stwierdziła: "Moim podstawowym problemem nie jest to, kto wyda pieniądze, ale to, by je znaleźć".

W dalszej części wizyty Ursula von der Leyen spotkała się z mieszkańcami miasta Cesena, dotkniętego przez żywioł.

Zwracając się do nich, powiedziała: "Byliście wspaniali. Wiem, że nie spaliście przez kilka nocy. To niesłychane, co udało wam się zrobić". Szefowa KE była nad brzegiem rzeki Savio, która pierwsza wystąpiła z brzegów. Wyznała, że "serce rośnie" na widok odwagi mieszkańców, którzy stawili czoła żywiołowi.

"Udzielimy całego możliwego wsparcia" - obiecała szefowa KE.

Zgromadzeni na placu mieszkańcy miasta zaśpiewali dla niej słynny szlagier "Romagna mia".

Z Forli Sylwia Wysocka