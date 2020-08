Włochy: Szefowa MSW apeluje do młodzieży o odpowiedzialność podczas epidemii

Niedługo nadejdzie jesień, potrzebne jest poczucie odpowiedzialności - taki apel wystosowała do włoskiej młodzieży minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese. W dniach szczytu wakacyjnych wyjazdów przypomniała o konieczności przestrzegania norm sanitarnych.

Szefowa MSW zwróciła się do młodych ludzi na szczególnym etapie epidemii koronawirusa we Włoszech, gdy każdego dnia notuje się wśród nich kolejne przypadki zakażeń, także u tych, którzy wrócili z wakacji za granicą. Obecnie osoby zainfekowane w wieku do 18 lat stanowią ponad 13 procent wszystkich zakażonych. Wskaźnik ten wzrósł ponad sześciokrotnie od czerwca, gdy rozpoczęły się szkolne wakacje.

Podczas publicznej debaty niedaleko Rzymu w poniedziałek wieczorem szefowa MSW podkreśliła: "Młodym ludziom trzeba powiedzieć: bądźcie ostrożni, ponieważ poczucie odpowiedzialności, które dotąd wyróżniało nasze zachowanie, musi dalej nam towarzyszyć".

"Musimy zachowywać się w taki sam sposób także teraz i nie możemy myśleć, że jesteśmy w fazie, w której można nie zachowywać dystansu i nie nosić maseczki" - dodała minister Lamorgese.

"Wychodzimy z najcięższej fazy zakażeń, ale kiedy widzę, że ich krzywa zaczyna znów rosnąć, proszę: bądźmy ostrożni, bo musimy być gotowi stawić czoła jesieni. Musimy postępować odpowiedzialnie, także podczas pobytu nad morzem" - stwierdziła szefowa MSW.

Podkreśliła: "Myślenie, że można darować sobie pewne zachowania prewencyjne, jest błędne".

Z Rzymu Sylwia Wysocka