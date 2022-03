Włochy: Szefowa MSW: uchodźcy wojenni z Ukrainy także w budynkach skonfiskowanych mafii

We Włoszech podjęto działania, aby uchodźcy wojenni z Ukrainy mogli zostać przyjęci również w nieruchomościach odebranych mafiom - poinformowała w poniedziałek minister spraw wewnętrznych Luciana Lamorgese. Dotychczas do Włoch od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę przybyło ponad 17 tys. uchodźców.

Szefowa MSW, cytowana przez Ansę, ogłosiła, że krajowa agencja, zajmującą się administrowaniem i oddawaniem do dalszego użytku setek nieruchomości skonfiskowanych mafiom, rozpoczęła ich spis po to, by powstały w nich ośrodki pobytu dla uchodźców ukraińskich. Zostaną dla nich przeznaczone te budynki, których dotąd nie oddano na inny cel.

Także w ten sposób władze Włoch przygotowują się na rosnący z każdym dniem napływ osób uciekających przed wojną. W ciągu ostatniej doby przybyło ponad 3 tys. uchodźców.

Z Rzymu Sylwia Wysocka